Португальская дуэль на «Олд Траффорд»: «Манчестер Юнайтед» принимает «Суонси»

Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер)

Начало матча: 17:00 Арбитр: Бобби Мэдли

Насыщенная субботняя программа 32-го тура английской Премьер-Лиги продолжится рядом матчей, в одном из которых «Манчестер Юнайтед» на родном «Олд Траффорд» примет «Суонси». Казалось, ничего необычного: вторая команда чемпионата встречается с одним аутсайдеров и как бы все тут ясно. Но и в этом случае можно наскрести интересный предсценарий. Во-первых, в прошлом сезоне валлийцы сумели преподнести сюрприз манкунианцам, отобрав у них очки в их логове, поэтому удачный выездной опыт уже есть. Во-вторых, на тренерском мостике столкнуться два соотечественника — португальцы Жозе Моуринью и Карлуш Карвальял

Как пошутил сам Карвальял на предматчевой пресс-конференции, он еще никогда не проигрывал Сеу Жозе и тем более в Манчестере, потому как до сих с ним не встречался. Также разговорчивый наставник «лебедей» отдал должное «Особенному», произнеся в его адрес слова восхищения. Моуринью в долгу не остался и отметил, что «Суонси» после прихода в команду 52-летнего специалиста заиграл намного лучше. И это действительно так — валлийский клуб с момента очередной смены главного тренера проиграл всего дважды в течение трех месяцев, благодаря чему, собственно, и выбрался из зоны риска.

Говоря о кадровых проблемах, следует сказать, что они достаточно ощутимы у «Суонси». В лазарете прописались Ренату Санчеш, Уилфрид Бони, Анхель Ранхель и Лерой Фер. Кроме того, дисквалифицированный младший из Айю — Джордан, который в последнее время набрал великолепную форму. У «Юнайтед» продолжает страдать линия обороны, но, кажется, без травмированных Дэйли Блинда и Фила Джонса манкунианцы уже научились обходится.

Интересные факты противостояния «Манчестер Юнайтед» и «Суонси»:

"Суонси" ушел от поражения в трех их последних пяти визитов на «Олд Траффорд» во всех соревнованиях, при этом проиграв в восьми из своих первых десяти матчей против «Манчестер Юнайтед».

Жозе Моуринью ни разу не проигрывал «Суонси», побеждая каждого из последних четырех наставников валлийской команды (Лаудрупа, Монка, Брэдли и Клемента).

Главный тренер «лебедей» португалец Карлуш Карвальял в нынешнем сезоне уже обыгрывал своего соотечественника. В своем первом матче во главе команды АПЛ 52-летний специалист взял верх над командой тогда еще Марку Силвы «Уотфордом» со счетом 2:1.

Ориентировочные составы на игру:

Ман Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг, Феллаини, Матич, Погба, Лингард, Санчес, Лукаку

Суонси: Фабиански, ван дер Хоорн, Фернандес, Моусон, Нотон, Кинг, Ки Сон Ен, Клукас, Ольссон, А. Айю, Абрахам

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Суонси»:

Как бы никто не притягивал интригу, а фаворит в этом поединке только один и он очевиден. Специалисты не сомневаются в победе «Манчестер Юнайтед», выставляя коэффициент 1.25. В то время как выигрыш «Суонси в среднем оценивается в 15.0.