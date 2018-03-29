Итоги дня в ВХЛ: «Динамо» СПб и «СКА-Нева» выиграли первые матчи полуфиналов 

В Высшей хоккейной лиге стартовали полуфинальные матчи плей-офф. Петербургское «Динамо» на домашнем льду оказалось сильнее курганского «Зауралья», встреча завершилась со счётом 4:2. Хет-трик сумел записать на свой счёт нападающий Александр Кулагин. Счёт в серии стал 1-0 в пользу динамовского клуба.
«СКА-Нева» на родной арене взял верх над альметьевским «Нефтяником», игра закончилась со счётом 2:0. Сухой матч в актив заработал вратарь Никита Богданов. Счёт в серии стал 1-0 в пользу «армейского» клуба.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»