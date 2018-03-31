Константин Рауш: «С Нойштедтером просто покушали. Но не успели вернуться после полуночи»

Защитник «Динамо» Константин Рауш после матча чемпионата России против «Арсенала» (2:1) рассказал подробности инцидента после товарищеского матча России с Бразилией (0:3). После игры он и защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер были замечены возле ресторана, за что были оштрафованы.

— Впереди у «Динамо» тяжелейший календарь.

— Мы об этом еще не думали. Концентрировались на «Арсенале» и одержали важную победу.

— Как оцените качество газона? Эта тема нынешней весной в России очень актуальна.

— В начале нормально, а потом похуже стало. Еще во время тренировок сборной оценил, что газон в неплохом состоянии.

— За счет чего удалось дожать «Арсенал?»

— Просто продолжали давить, не обратили внимания на пропущенный гол. И добились своего, считаю, заслуженно.

— Осадок после матчей с Бразилией и Францией остался?

— Не сказал бы. Последние четыре матча за сборную были против очень серьезных соперников. Не думаю, что мы сыграли плохо. Наоборот сделали шаг вперед.

— Что все-таки за история случилась у вас с Нойштедтером после бразильцев?

— Просто покушали. Просто не успели вернуться после полуночи. Сделали ошибку. Но то, что пишут в СМИ — неправда.

Сборная России 23 марта проиграла в Москве команде Бразилии (0:3), а 27 марта в Санкт-Петербурге уступила команде Франции (1:3). (Константин КОЛМАКОВ)