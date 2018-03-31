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Константин Рауш: «С Нойштедтером просто покушали. Но не успели вернуться после полуночи»
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Константин Рауш: «С Нойштедтером просто покушали. Но не успели вернуться после полуночи» 

Спорт-Экспресс 27 минут назад
Фото: Soccer News
Защитник «Динамо» Константин Рауш после матча чемпионата России против «Арсенала» (2:1) рассказал подробности инцидента после товарищеского матча России с Бразилией (0:3). После игры он и защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер были замечены возле ресторана, за что были оштрафованы.
— Впереди у «Динамо» тяжелейший календарь.
— Мы об этом еще не думали. Концентрировались на «Арсенале» и одержали важную победу.
— Как оцените качество газона? Эта тема нынешней весной в России очень актуальна.
— В начале нормально, а потом похуже стало. Еще во время тренировок сборной оценил, что газон в неплохом состоянии.
— За счет чего удалось дожать «Арсенал?»
— Просто продолжали давить, не обратили внимания на пропущенный гол. И добились своего, считаю, заслуженно.
— Осадок после матчей с Бразилией и Францией остался?
— Не сказал бы. Последние четыре матча за сборную были против очень серьезных соперников. Не думаю, что мы сыграли плохо. Наоборот сделали шаг вперед.
— Что все-таки за история случилась у вас с Нойштедтером после бразильцев?
— Просто покушали. Просто не успели вернуться после полуночи. Сделали ошибку. Но то, что пишут в СМИ — неправда.
Сборная России 23 марта проиграла в Москве команде Бразилии (0:3), а 27 марта в Санкт-Петербурге уступила команде Франции (1:3). (Константин КОЛМАКОВ)
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