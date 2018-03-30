Карвальял: никогда не проигрывал Моуринью и на стадионе «Олд Траффорд»!

«Нужно знать две вещи. Я никогда не проигрывал Жозе Моуринью. А ещё никогда не проигрывал на «Олд Траффорд». Никогда не проигрывал там, потому что это будет мой первый матч на этом стадионе! У меня хорошая статистика», — рассмеявшись сказал Карвальял.

«Так что я и мой тренерский штаб ещё никогда не проигрывали в матчах против команд с тренерами, которые побеждали в финалах Лиги чемпионов. Мы знаем, что предстоящий матч будет самым трудным из всех тех, что мы провели», — добавил португальский специалист.

Карвальял возглавил «Суонси Сити» в декабре 2017 года. До этого он с 2015 года работал с английским клубом «Шеффилд Уэнсдей».