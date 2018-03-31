Клопп проводит 100-й матч в АПЛ в качестве главного тренера «Ливерпуля»

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» принимает на своём поле «Ливерпуль». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Селхерст Парк».

Для главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа этот матч стал 100-м в английской Премьер-лиги в качестве наставника команды. В предыдущих 99 играх под руководством немецкого специалиста «Ливерпуль» одержал 53 победы, 28 раз сыграл вничью и потерпел 18 поражений. В среднем команда Клоппа набирала за матч АПЛ 1.89 очка — это второй результат после Рафаэля Бенитеса (1.9), который работал в «Ливерпуле» с 2004 по 2010 год.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году, сменив на посту главного тренера команды Брендана Роджерса

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль».