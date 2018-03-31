Ещё
Клопп проводит 100-й матч в АПЛ в качестве главного тренера «Ливерпуля»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Клопп проводит 100-й матч в АПЛ в качестве главного тренера «Ливерпуля» 

Чемпионат.com 51 минуту назад
Фото: LiveSport.Ru
В матче 32-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» принимает на своём поле «Ливерпуль». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Селхерст Парк».
Для главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа этот матч стал 100-м в английской Премьер-лиги в качестве наставника команды. В предыдущих 99 играх под руководством немецкого специалиста «Ливерпуль» одержал 53 победы, 28 раз сыграл вничью и потерпел 18 поражений. В среднем команда Клоппа набирала за матч АПЛ 1.89 очка — это второй результат после Рафаэля Бенитеса (1.9), который работал в «Ливерпуле» с 2004 по 2010 год.
Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году, сменив на посту главного тренера команды Брендана Роджерса.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль».
Чемпионат.com: последние новости
Майкл Оуэн: не вижу поводов для сенсации в матче «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» Хет-трик Лобанова принёс победу «Рубину» над «Уралом» в молодёжном первенстве Евсеев: не считаю матч с «Локо» особенным, «Амкар» постарается дать бой лидеру
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российские биатлонисты остались без старшего тренера
В «Зените» пообещали «всех рвать»2
Вратарь «Манчестер Юнайтед» попросил продать его
Рекорд Майкла Джордана в НБА наконец-то побили
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение