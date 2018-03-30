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«Ньюкасл» — «Хаддерсфилд». Прогноз и ставки на матч 32-го тура АПЛ 31 марта
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«Ньюкасл» — «Хаддерсфилд». Прогноз и ставки на матч 32-го тура АПЛ 31 марта 

LiveSport.Ru 36 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
«Ньюкасл»
С конца октября и до Нового года команда Рафаэля Бенитеса добыла только одну победу и одну ничью, остальное — сплошные «влеты».
Но праздники пошли «сорокам» на пользу, и после этого результаты шибко улучшились. С января-месяца «Ньюкасл» проиграл всего два матча, и то — лидерам АПЛ «Манчестер Сити» (1:3) и «Ливерпулю» (0:2).
Матч с «мерсисайдцами» был совсем недавно — в 29-м туре. В нем «сороки» играли типично закрыто (два удара в створ за всю игру и 29% владения). Причем второй тайм вышел более активным (4 удара), но менее удачным (0 попаданий).
Все прогнозы на футбол
Последний тур «Ньюкасл» проводил на родном «Сент-Джеймс Парк» против «Саутгемптона». Как и в матче с «Ливерпулем», подопечные Бенитеса нанесли всего семь ударов по воротам соперника. Но значительно улучшили реализацию (в первом тайме точность ударов составила 100%!) и выиграли 3:0.
«Хаддерсфилд»
Это последний шанс для «терьеров» добыть победу в марте. Предыдущие три игры прошли для команды Давида Вагнера довольно безрадостно.
За три мартовских матча «Хаддерсфилд» добыл одно очко — в матче против «Суонси» (0:0). Еще два поединка «терьеры» проиграли с общим счетом 0:4. То, что команда не забивает, не новинка — в двух матчах подряд «Хаддерсфилд» забивал еще в начале января.
Зато пропускать — милое дело. За 31 игру подопечные Вагнера «глотнули» 52 гола. Больше пропустили только «Вест Хэм», «Сток Сити» и «Уотфорд». Также «Хаддерсфилд Таун» находится на 4-й позиции снизу по ударам (в среднем 9,45 за игру).
Прогноз
Отличительная особенность последних матчей «Хаддерсфилда» — чередование пропущенных голов в первом тайме с их отсутствием. Вплоть до этого матча на протяжении 11-ти туров «терьеры» чередовали «сухие» первые таймы с пропущенными голами.
В прошлом туре «Кристал Пэлас» занес один мяч за первую половину матча с «Хаддерсфилдом», теперь очередь «сухости». Ставим «1 тайм: Х» за 2,17.
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