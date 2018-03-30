Евгений Перевертайло: Сегодня «Уфа» — более сбалансированная команда, чем «Зенит»

— На сегодняшний день «Уфа» — более сбалансированная команда, чем «Зенит» в плане организации игры, — приводит «Спорт день за днем» слова Перевертайло. — И матчи против «Уфы» всегда складывались для петербуржцев очень непросто. Поэтому я бы не стал выделять фаворита. «Уфа» очень мотивирована — главный тренер Сергей Семак и его ассистент Александр Низелик работали в «Зените», в полузащите играет петербургский воспитанник Иван Обляков

— Неужели «Зенит» будет мотивирован меньше, чем «Уфа»? Команда идет на пятом месте! — «Зенит» изначально мотивирован на чемпионство. Но пока это не подтверждается. В их игре нет баланса, у команды серьезные потери из-за травм. К тому же игры сборных не лучшим образом отразятся на «Зените». Поэтому, интрига, с учетом этих факторов, возросла.

Напомним, матч «Уфа» — «Зенит» пройдет 1 апреля на стадионе «Нефтяник». Начало — 16:30 (мск).