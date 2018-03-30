Евгений Перевертайло: «Уфа более сбалансированная команда, чем „Зенит“

Бывший главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло в преддверии матча 24-го тура чемпионата России между уфимской командой и "Зенитом" отметил, что не стал бы выделять фаворита встречи. Он также добавил, что в игре питерцев нет баланса.

— На сегодняшний день «Уфа» более сбалансированная команда, чем «Зенит» в плане организации игры. И матчи против «Уфы» всегда складывались для петербуржцев очень непросто, — приводит «Спорт день за днем» слова Перевертайло. — Поэтому я бы не стал выделять фаворита. «Уфа» очень мотивирована — Семак и его ассистент Низелик работали в «Зените», в полузащите играет петербургский воспитанник Обляков.

"Зенит" изначально мотивирован на чемпионство. Но пока это не подтверждается. В их игре нет баланса, у команды серьезные потери из-за травм. К тому же игры сборных не лучшим образом отразятся на «Зените». Поэтому интрига с учетом этих факторов возросла. Склоняюсь к ничейному результату.

Матч «Уфа» — «Зенит» пройдет 1 апреля и начнется в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию встречи.