Ещё
Евгений Перевертайло: «Уфа более сбалансированная команда, чем „Зенит“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Евгений Перевертайло: «Уфа более сбалансированная команда, чем „Зенит“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло в преддверии матча 24-го тура чемпионата России между уфимской командой и "Зенитом" отметил, что не стал бы выделять фаворита встречи. Он также добавил, что в игре питерцев нет баланса.
— На сегодняшний день «Уфа» более сбалансированная команда, чем «Зенит» в плане организации игры. И матчи против «Уфы» всегда складывались для петербуржцев очень непросто, — приводит «Спорт день за днем» слова Перевертайло. — Поэтому я бы не стал выделять фаворита. «Уфа» очень мотивирована — Семак и его ассистент Низелик работали в «Зените», в полузащите играет петербургский воспитанник Обляков.
"Зенит" изначально мотивирован на чемпионство. Но пока это не подтверждается. В их игре нет баланса, у команды серьезные потери из-за травм. К тому же игры сборных не лучшим образом отразятся на «Зените». Поэтому интрига с учетом этих факторов возросла. Склоняюсь к ничейному результату.
Матч «Уфа» — «Зенит» пройдет 1 апреля и начнется в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию встречи.
Спорт-Экспресс: последние новости
Геркус призвал болельщиков поддержать "Локомотив" в "выездном" матче с "Амкаром" "СКА-Нева" и петербургское "Динамо" выиграли первые матчи полуфинала ВХЛ Павел Погребняк - о тяжбе с "Динамо": "Правда на нашей стороне!"
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России25
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет22
Уткин назвал Дзюбу дураком7
Медведева нашла новую работу9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение