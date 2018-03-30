Перевертайло: «На сегодняшний день „Уфа“ более сбалансированная команда, чем „Зенит“

Бывший главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России, в котором его бывшие подопечные встретятся с «Зенитом»

«На сегодняшний день «Уфа» более сбалансированная команда, чем «Зенит» в плане организации игры. И матчи против «Уфы» всегда складывались для петербуржцев очень непросто. Поэтому я бы не стал выделять фаворита. «Уфа» очень мотивирована — главный тренер Сергей Семак и его ассистент Александр Низелик работали в «Зените», в полузащите играет петербургский воспитанник Иван Обляков

«Зенит» будет мотивирован меньше, чем «Уфа»? Петербуржцы изначально мотивированы на чемпионство. Но пока это не подтверждается. В их игре нет баланса, у команды серьезные потери из-за травм. К тому же игры сборных не лучшим образом отразятся на «Зените». Поэтому, интрига, с учетом этих факторов, возросла», — цитирует Перевертайло издание.

Матч 24-го тура чемпионата России «Уфа» — «Зенит» состоится в воскресенье, 1 апреля. На данный момент питерский клуб идет на 5-м месте в турнирной таблице, имея в активе 39 очков в 22-х играх. «Уфа» занимает 6-ю строчку, имея 34 пункта в 23-х играх.