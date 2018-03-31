«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 31 марта, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне состоится матч 32-го тура английской Премьер-Лиги между «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем». Встреча начнётся в 14:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль».

В последней встрече между этими командами победу одержал «Ливерпуль» со счётом 2:0. На данный момент, «Ливерпуль» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, а «Кристал Пэлас» располагается на 16-й строчке.