Конте назвал цель «Челси» на этот сезон

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

"Конечно же, игра с «Тоттенхэмом» будет очень важной. Для нас важны все игры. Мы хотим добиться места на вершине турнирной таблицы и попытаемся попасть в Лигу чемпионов. Если мы победим в важнейшей игре в воскресенье, то приблизимся к «Тоттенхэму» в турнирной таблице. Если же проиграем, у нас останется всего семь матчей, чтобы попасть в Лигу чемпионов", — сказал Конте.

Лондонцы идут на пятом месте АПЛ, отставая от четвертого места на 5 очков.