Ещё
Конте назвал цель «Челси» на этот сезон
Далее:
Читайте также:
Ещё

Конте назвал цель «Челси» на этот сезон 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.
"Конечно же, игра с «Тоттенхэмом» будет очень важной. Для нас важны все игры. Мы хотим добиться места на вершине турнирной таблицы и попытаемся попасть в Лигу чемпионов. Если мы победим в важнейшей игре в воскресенье, то приблизимся к «Тоттенхэму» в турнирной таблице. Если же проиграем, у нас останется всего семь матчей, чтобы попасть в Лигу чемпионов", — сказал Конте.
Лондонцы идут на пятом месте АПЛ, отставая от четвертого места на 5 очков.
Soccer News: последние новости
Турнир прогнозов: анонс 43 тура "Рома" может заплатить 12 миллионов евро за талантливого хорвата "Черноморец" усилился бывшим форвардом "Шахтера"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет9
Хоккей оказался смертельно опасным для болельщиков1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России13
Медведева нашла новую работу5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение