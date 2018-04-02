В матче 28-го тура чемпионата Германии «Ганновер-96» принимал на своём поле «РБ Лейпциг». Встреча проходила на стадионе «HDI-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе победителей голы на свой счёт записали Эмиль Форсберг, Вилли Орбан и Юссуф Поульсен. За хозяев отличились Салиф Сане и Никлас Фуллкруг. Таким образом, «Ганновер» потерпел пятое подряд поражение в Бундеслиге.
После 28 туров чемпионата Германии «РБ Лейпциг» (46 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, «Ганновер» (32) — на 13-й строчке.
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