«Ганновер 96» — «РБ Лейпциг» — 2:3. Видеообзор матча

В матче 28-го тура чемпионата Германии «Ганновер-96» принимал на своём поле «РБ Лейпциг». Встреча проходила на стадионе «HDI-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

После 28 туров чемпионата Германии «РБ Лейпциг» (46 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, «Ганновер» (32) — на 13-й строчке.

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