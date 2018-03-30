«Динамо» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 31 марта

«Динамо»

Футболисты Дмитрия Хохлова только на один балл опережают «Анжи» и «Тосно», которые находятся в зоне переходных матчей. А от прямого вылеты их отделяет всего 2-а очка.

После зимнего перерыва «бело-голубые» успели провести только 2-а поединка в РФПЛ. В 20-м туре они гостили в Уфе, где поделили очки с одноименным клубом (1:1). В следующий игровой день на родной арене «Динамо» расписало мировую с «Краснодаром» (0:0).

На своем поле динамовцы в этом сезоне одержали 4-е победы из 5-ти общих. Из 24-х пунктов 18-ть они заработали на родной арене.

Столичный клуб на данный момент имеет 4-матчевую серию без поражений. Перед самым перерывом «бело-голубые» одержали 2-е победы, после него — 2-е ничьи.

«Арсенал»

«Канониры» ведут борьбу за 6-ю строчку в РФПЛ, которая при определенном раскладе даст право на участие в еврокубках.

После 23-х матчей «пряники» находятся на 7-й строка, с отставание от 6-й «УФы» на 2-а очка.

В 2018 году подопечные Миодрага Божовича успели провести 3-и поединка. В первом игровом дне после зимы «Арсенал» на своем стадионе переиграл «Ахмат» со счетом 1:0. Затем был повержен «Амкар» (2:0), матч прошел в Уфе.

17 марта в домашнем поединке «красно-желтые» поделили очки с Ростовом (2:2). Дублем в этой встрече отметился новичок команды — Артем Дзюба , забивший уже 3-и мяча за новый клуб.

Единственный матч в Москве между оппонентами в рамках РФПЛ состоялся в сезоне 2014/15. Тогда команды сыграли вничью (2:2). А в первом круге этого чемпионата «Арсенал» обыграл «Динамо» со счетом 1:0.

Пропустит предстоящую встречу полузащитник Александру Боурчану.

Прогноз

Оппоненты решаю разные задачи в этом сезоне. «Оружейники» стремятся завоевать путевку в еврокубки на следующий сезон, а динамовцы пытаются сохранить прописку в высшем свете российского футбола.

После перерыва оба клуба еще не знали горечи поражений. И по всей видимости, будут стремиться продлить эту серию. Скорее всего, это поединок не выявит победителя. Предлагаем поставить на ничью.