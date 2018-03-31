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Экперт: в матче «Уфа» — «Зенит» возможно все
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Экперт: в матче «Уфа» — «Зенит» возможно все 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший тренер сборной России и «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России между петербургским "Зенитом" и «Уфой».
"У уфимцев есть реальная возможность по итогам сезона впервые в истории попасть в еврокубки. Это для Семака куда важнее. Зная Сергея, я думаю, что он не будет акцентировать внимание на личных отношениях с «Зенитом». В этом матче возможно все, что угодно, ведь у питерцев лидеры команды находились в расположении сборных. Это тоже может повлиять на итоговый результат", — цитирует Балахнина RT.
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