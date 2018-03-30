Андрей Ещенко: «В футболе, как и в жизни, есть справедливость и несправедливость. Сейчас я чемпион России»

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью «СЭ» заявил, что не жалеет о выступлении в киевском «Динамо». Ещенко перешел в этот клуб в 2006 году и провел за пять лет всего 11 матчей. За это время он был отдан в аренду четыре раза — в «Динамо» (Москва), «Динамо-2» (Киев), «Днепр» и «Арсенал».

— Какой-нибудь шаг в карьере поменяли бы? Может, не поехали бы в Киев?

— Поехал бы, только не подписывал бы на пять лет контракт. Когда ты приехал и сыграл сразу же 15 игр, подписываешь контракт, и тебя сразу отправляют в дубль — непонятная логика. В футболе, как и в жизни — есть справедливость и несправедливость. Прошло время, я приехал в Россию голодный — попал в сборную, играл в «Анжи» с топ-футболистами, был в «Локомотиве», где тоже дождался шанса и начал выходить на поле постоянно, и сейчас я чемпион России.

Полное интервью Андрея Ешенко