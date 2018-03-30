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Экс-игрок сборной России поделился ожиданиями от матча «Амкар» — «Локомотив»
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Экс-игрок сборной России поделился ожиданиями от матча «Амкар» — «Локомотив» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Локомотивом».
"Пермяки в большей степени играют от обороны, и для них выездная модель более удобна. Не исключено, что «Амкар» получит выгоду не только с финансовой, но и с турнирной точки зрения.
"Локомотив" же имеет шанс уберечь своих футболистов от травм на плохом поле. Но от потери очков это может его и не спасти. Но это не отменяет того, что ситуация с переносом — в целом неправильная, если смотреть на интересы болельщиков и равные турнирные возможности для всех команд", — цитирует Мостового газета «Известия».
Встреча между «Амкаром» и «Локомотивом» состоится 31 марта в Москве.
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