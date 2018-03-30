Экс-игрок сборной России поделился ожиданиями от матча «Амкар» — «Локомотив»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Локомотивом».

"Пермяки в большей степени играют от обороны, и для них выездная модель более удобна. Не исключено, что «Амкар» получит выгоду не только с финансовой, но и с турнирной точки зрения.

"Локомотив" же имеет шанс уберечь своих футболистов от травм на плохом поле. Но от потери очков это может его и не спасти. Но это не отменяет того, что ситуация с переносом — в целом неправильная, если смотреть на интересы болельщиков и равные турнирные возможности для всех команд", — цитирует Мостового газета «Известия»

Встреча между «Амкаром» и «Локомотивом» состоится 31 марта в Москве.