«Дижон» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч французского чемпионата по футболу 31 марта

«Дижон»

«Совы» не проигрывают вот уже 5-ть матчей кряду. Но в этой серии они выиграли только один матч. Еще 4-е поединка свели вничью.

После поражение в середине февраля от «Монако» (0:4) на выезде, «красные» в следующей игре разошлись миром с «Труа» (0:0) в гостях.

Затем подопечные Оливье Далль’Ольо обыграли на родной арене «Кан» со счетом 2:0, а далее последовала череда из 3-х ничьих подряд. На своем поле поделили очки с «Амьеном» (1:1). На выезде свели вничью поединки с «Сент-Этьеном» и «Монпелье» с одинаковым счетом 2:2.

«Дижон» после 30-ти матчей занимает 10-е место в турнирной таблице. В этих встречах «совы» заработали 38-м очков.

Полузащитники Фредерик Саммаритано и Мехди Абед не помогут «Дижону» в предстоящем поединке.

«Марсель»

«Бело-голубые» проиграв в прошлом туре на своем поле «Лиону» (2:3), прервали серию из 4-х матчей без поражений во всех турнирах.

В Лиге 1 «провансальцы» дома сыграли вничью с «Нантом» (1:1), после чего одержали 3-и победы кряду. Сначала одолели на своем стадионе испанский «Атлетик» (3:1) в рамках 1/8 финала ЛЕ. Затем в гостевой игре чемпионата Франции переиграли «Тулузу» (2:1). В ответном матче в Испании повторно обыграли «басков» со счетом 2:1.

Все прогнозы на Лигу 1 Подопечные Руди Гарсии на данный момент удерживают 3-ю строчку в Лиге 1, завоевав в 30-ти поединках 59-ть баллов. Но они всего на 2-а пункта опережают 4-й «Лион».

В прошлом сезоне «южане» одолели «сов» в их логове со счетом 2:1. Также в первом круге этого чемпионата выиграли (3:0).

В лазарете команды находятся защитник Хироки Сакаи и полузащитник Флориан Товен.

Прогноз

Фаворитом предстоящего поединка букмекеры считают гостей: победа «Марселя» — 1,75, победа «Дижона» — 4,50, ничья — 4,10.

«Провансальцы» ведут борьбу с «Лионом» за медали французского первенства. В прошлом туре «Марсель» проиграл своему конкуренту и приблизил его до себя на расстоянии 2-х очков.

И теперь в игре с оппонентом, который решил свои турнирные задачи («Дижон» уверенно держится в середине турнирки), «Марсель» должен одержать победу.