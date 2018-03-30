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Леон: хочу официально сообщить, что я решил не продлевать контракт с «Зенитом»
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Леон: хочу официально сообщить, что я решил не продлевать контракт с «Зенитом» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Доигровщик казанского «Зенита» Вильфредо Леон сообщил, что не будет продлевать контракт с клубом. Он выступал за команду Владимира Алекно с 2014 года. За это время Леон трижды выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок России, четырежды — Кубок России, один раз — клубный чемпионат мира.
«Я хочу официально сообщить, что решил не продлевать контракт с «Зенитом». Хочу поблагодарить клуб и тренера за создание идеальных условий для моего спортивного развития. В этом чудесном клубе я завоевал титулы, о которых мечтал. Я выиграл чемпионат России, Кубок России, Суперкубок, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
В этом сезоне перед нами ещё стоят два испытания — плей-офф Суперлиги и «Финал четырёх» Лиги чемпионов. Как профессионал я гарантирую, что отдам все силы и всем сердцем буду выкладываться в этих соревнованиях. Финал Лиги чемпионов пройдёт в день рождения моей дочери, так что победа станет лучшим подарком.
Мы с «Зенитом» расстаёмся друзьями. Мы не исключаем возможного сотрудничества в будущем. Желаю всего хорошего болельщикам «Зенита». Спасибо за вашу поддержку за эти годы. Скрестите пальцы за меня в будущем", — написал Леон в своём «инстаграме».
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