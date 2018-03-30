Президент «Локомотива» обратился к болельщикам

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус обратился к болельщикам команды с просьбой поддержать футболистов на оставшихся встречах чемпионата России, сообщает ТАСС

"Друзья, осталось всего восемь матчей! Пять из них мы проведем дома — в родном Черкизове. Каждый матч — настоящий финал! Мы начали наш поход в июле и сейчас выходим на финишную прямую. Каждый из вас — необходимая составляющая общего успеха. Давайте все вместе поддержим наших парней! Они этого заслужили!" — написал Геркус в инстаграме.

Ранее экс-игрок сборной России поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России «Амкар» — «Локомотив».