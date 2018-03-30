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Президент «Локомотива» обратился к болельщикам
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Президент «Локомотива» обратился к болельщикам 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный сайт «Локомотива»
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус обратился к болельщикам команды с просьбой поддержать футболистов на оставшихся встречах чемпионата России, сообщает ТАСС.
"Друзья, осталось всего восемь матчей! Пять из них мы проведем дома — в родном Черкизове. Каждый матч — настоящий финал! Мы начали наш поход в июле и сейчас выходим на финишную прямую. Каждый из вас — необходимая составляющая общего успеха. Давайте все вместе поддержим наших парней! Они этого заслужили!" — написал Геркус в инстаграме.
Ранее экс-игрок сборной России поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России «Амкар» — «Локомотив».
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