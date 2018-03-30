В шестой раз «Ямальские стерхи» выиграли чемпионат Урала по волейболу

Волейбольный клуб «Ямальские стерхи» одержал победы во всех играх и стал чемпионом Урала. Впереди — финал чемпионата России, который пройдет с 14 по 20 мая в Уфе.

Об этом ИА «Север-Пресс» сообщили в службе по связям с общественностью и средствам массовой информации ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Заключительный тур чемпионата Урала по волейболу среди мужских команд первой лиги проходил в Тюмени с 25 по 29 марта. Соперниками «Ямальских стерхов» стали волейбольные клуби «Тюмень-2», «Динамо-2» из Челябинска и команда Тюменского индустриального университета.

Примечательно, что эта победа стала шестой в истории клуба с момента участия в чемпионате Уральского федерального округа.