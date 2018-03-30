Во дворце спорта на улице Лавочкина проведут полуфинал чемпионата России по волейболу

Мероприятие состоится в субботу, 31 марта. В матче примут участие мужские команды «Динамо» и «Зенит»

«В этот день состоится матч ½ финала чемпионата России по волейболу среди мужских команд: «Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)», — сообщается на официальном сайте спортивного комплекса.

Зрителям необходимо приобрести билет в кассах спорткомплекса минимум за три часа до начала матча либо онлайн. Начало в 19.00, приглашаются все желающие, без возрастных ограничений.

Напомним, дворец спорта «Динамо» находится по адресу: ул. Лавочкина, дом 32. (ео)