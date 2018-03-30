Московское «Динамо» крупно победило «Витязь» в контрольном матче 

Матч, проходивший в Новогорске, завершился со счётом 5:1 в пользу московского клуба.
В составе «Динамо» дубль на счету Андрея Алексеева, ещё по разу отличились Владимир Брюквин, Владислав Ефремов и Дмитрий Марковин. Единственная шайба в составе подмосковного клуба на счету Артёма Швеца-Рогового.
«Динамо»:
Райко (Бочаров), Зайцев — Волков, Брюквин — Петунин, А. Алексеев; Толпегин — Прибыльский, Марковин — Ефремов — Сидляров; Казаманов — Грищенко, Чувилов — Андреев — Панкратов; С. Алексеев — Семенеко, Злобин — Круглов — Бешаров.