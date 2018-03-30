Ещё
Московское «Динамо» крупно победило «Витязь» в контрольном матче
Далее:
Читайте также:
Ещё

Московское «Динамо» крупно победило «Витязь» в контрольном матче 

Чемпионат.com 1 час назад
Матч, проходивший в Новогорске, завершился со счётом 5:1 в пользу московского клуба.
В составе «Динамо» дубль на счету Андрея Алексеева, ещё по разу отличились Владимир Брюквин, Владислав Ефремов и Дмитрий Марковин. Единственная шайба в составе подмосковного клуба на счету Артёма Швеца-Рогового.
«Динамо»:
Райко (Бочаров), Зайцев — Волков, Брюквин — Петунин, А. Алексеев; Толпегин — Прибыльский, Марковин — Ефремов — Сидляров; Казаманов — Грищенко, Чувилов — Андреев — Панкратов; С. Алексеев — Семенеко, Злобин — Круглов — Бешаров.
Чемпионат.com: последние новости
«Динамо» разгромило «Арсенал» в молодёжном первенстве Глушков принёс победу «Локомотиву» в молодёжном первенстве Казанское «Динамо» вновь победило «Уралочку-НТМК» и вышло в финал Суперлиги
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Губерниев: «Малиновского — в сборную!»1
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет23
Резцова недовольна происходящим в СБР
Российских футболистов оставили без кальяна3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение