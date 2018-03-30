Гаттузо поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо высказался в преддверии матча 30-го тура итальянской Серии А против «Ювентуса».

"Нам предстоит сыграть с отличной командой, которая не отдаёт никому чемпионский титул уже шесть лет. Завтра «Милану» нужно провести идеальный матч. «Ювентус» определённо сильнее, поэтому нам придётся проявить терпение и много защищаться. Я отлично знаком с Аллегри, он тренировал «Милан», когда я покидал команду. У нас отличные отношения — мы дружим и уважаем друг друга, мы часто общаемся, он великолепный тренер" — цитирует Гаттузо официальный сайт «россонери».

Напомним, что матч «Ювентус» — «Милан» состоится в субботу в 21:45 по московскому времени.