Ещё
Гаттузо поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гаттузо поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом» 

Soccer News 41 минуту назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо высказался в преддверии матча 30-го тура итальянской Серии А против «Ювентуса».
"Нам предстоит сыграть с отличной командой, которая не отдаёт никому чемпионский титул уже шесть лет. Завтра «Милану» нужно провести идеальный матч. «Ювентус» определённо сильнее, поэтому нам придётся проявить терпение и много защищаться. Я отлично знаком с Аллегри, он тренировал «Милан», когда я покидал команду. У нас отличные отношения — мы дружим и уважаем друг друга, мы часто общаемся, он великолепный тренер" — цитирует Гаттузо официальный сайт «россонери».
Напомним, что матч «Ювентус» — «Милан» состоится в субботу в 21:45 по московскому времени.
Soccer News: последние новости
Впервые на нейтральном: Япония сыграет против Украины Перевертайло: "На сегодняшний день "Уфа" более сбалансированная команда, чем "Зенит" "Черноморец" усилился бывшим форвардом "Шахтера"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У WADA появился новый инструмент давления на РФ17
Мутко раскрыл тайну своего имени31
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет23
Губерниев: «Малиновского — в сборную!»1
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение