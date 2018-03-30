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Гаттузо: «Ювентус» сильнее «Милана»
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Гаттузо: «Ювентус» сильнее «Милана» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо отдал должное «Ювентусу», следующему соперники по чемпионату Италии.
— «Ювентус» — большая команда, которую нельзя победить шесть лет. Я уверен, что завтра мы сыграем выдающийся матч, а «Ювентусу» будет непросто.
Нужно уважать соперника, который сильнее нас. Мы должны сыграть как команда. Ставки очень высоки, и нельзя допускать ошибок. Нужно провести идеальный матч.
Исходя из стиля игры «Ювентуса», мы подготовили две или три тактические схемы. Завтра туринцы не будут думать о предстоящем матче с "Реалом", — заявил Гаттузо на пресс-конференции.
"Милан" проведет гостевой матч с «Ювентусом» в субботу, в 21:45.
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