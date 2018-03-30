Гаттузо: «Ювентус» сильнее «Милана»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо отдал должное «Ювентусу», следующему соперники по чемпионату Италии.

— «Ювентус» — большая команда, которую нельзя победить шесть лет. Я уверен, что завтра мы сыграем выдающийся матч, а «Ювентусу» будет непросто.

Нужно уважать соперника, который сильнее нас. Мы должны сыграть как команда. Ставки очень высоки, и нельзя допускать ошибок. Нужно провести идеальный матч.

Исходя из стиля игры «Ювентуса», мы подготовили две или три тактические схемы. Завтра туринцы не будут думать о предстоящем матче с "Реалом" , — заявил Гаттузо на пресс-конференции.

"Милан" проведет гостевой матч с «Ювентусом» в субботу, в 21:45.