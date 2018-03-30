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Гаттузо: «Ювентус» сильнее, «Милану» нужна идеальная игра»
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Гаттузо: «Ювентус» сильнее, «Милану» нужна идеальная игра» 

SPORT24.ru 49 минут назад
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо дал комментарий в преддверии матча чемпионата Италии с «Ювентусом». «Ювентус» лидирует в чемпионате, имея 75 очков. «Милан» с 50-ю очками идет шестым.
”Ювентус” отличная команда, непобедимая последние шесть лет. Уверен, завтра мы проведем отличную игру, и «Юве» будет тяжело справиться с нами.
Мы должны быть скромны и уважать соперников, которые сильнее нас. Мы должны играть, как команда. Многое стоит на кону, мы не можем позволить себе ни одного неверного шага. Нам нужна идеальная игра", — цитирует Гаттузо пресс-служба клуба.
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