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«Локомотив» в Перми победил «Амкар» в первенстве молодежных команд
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«Локомотив» в Перми победил «Амкар» в первенстве молодежных команд 

SPORT24.ru 49 минут назад
Московский «Локомотив» победил пермский «Амкар» в 24-м туре первенства России среди молодежных команд. Встреча проходила на стадионе «Звезда», где в настоящий момент запрещено играть основной команде уральцев.
Молодежная команда железнодорожников не проигрывает уже девять матчей подряд. «Локомотив» уверенно занимает четвертое место в таблице.
Встреча основных составов, которая была перенесена из Перми в Москву, состоится в субботу на «РЖД Арене». Матч начнется в 14:00 по московскому времени.
Молодежное первенство России. 24-й тур  «Амкар» (мол) — «Локомотив» (мол) — 1:2 (0:1)
Голы: Останин, 65 — Шигорев, 17. Глушков, 81.
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