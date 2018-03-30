Главный тренер «Борнмута»: у нас всегда были сложные матчи с «Уотфордом»

Главный тренер «Борнмута» Эдди Хау поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 32-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом». Встреча состоится 31 марта, начало игры — в 17:00 мск.

«Думаю, победа сильно помогает любой команде. У нас всегда были сложные матчи с «Уотфордом». Они — сильные соперники. «Уотфорд» обыграл нас на старте сезона, но начало турнира далось нам с трудом. Мы улучшили наше положение, но у «Уотфорда» поменялся главный тренер. Думаю, игра будет интересной», — сказал Хау.