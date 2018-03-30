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Главный тренер «Борнмута»: у нас всегда были сложные матчи с «Уотфордом»
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Главный тренер «Борнмута»: у нас всегда были сложные матчи с «Уотфордом» 

Чемпионат.com 29 минут назад
Главный тренер «Борнмута» Эдди Хау поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 32-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом». Встреча состоится 31 марта, начало игры — в 17:00 мск.
«Думаю, победа сильно помогает любой команде. У нас всегда были сложные матчи с «Уотфордом». Они — сильные соперники. «Уотфорд» обыграл нас на старте сезона, но начало турнира далось нам с трудом. Мы улучшили наше положение, но у «Уотфорда» поменялся главный тренер. Думаю, игра будет интересной», — сказал Хау.
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