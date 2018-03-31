«Вольфсбург» сыграл вничью с «Гертой», «волки» не могут победить уже семь матчей подряд

В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги берлинская «Герта» и «Вольфсбург» сыграли вничью — 0:0.

Таким образом безвыигрышная серия «волков» продлилась до 7 матчей. Последняя победа «Вольфсбурга» была еще в январе, когда на выезде был повержен «Ганновер». По итогам встречи гости набрали 26 очков, оставшись на 16-м месте в таблице чемпионата Германии. Клуб из столицы Германии с 36 баллами идет 10-м.

Ранее закончилась большая часть матчей 28-го тура, «Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» со счетом 6:0.

Бундеслига. 28-й тур ”Герта” — «Вольфсбург» — 0:0 Удаление: Гилявоги, 90+1, (В)