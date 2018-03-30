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Константин Генич: Исключительно за счет класса игроков «Зенит» может увезти из Уфы скромную победу
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Константин Генич: Исключительно за счет класса игроков «Зенит» может увезти из Уфы скромную победу 

Советский спорт 2 часа назад
«Сергей Семак здорово работает в Уфе, и многие инсайдерские каналы отправляют его в Петербург, где Семака ждут и весьма трепетно к нему относятся. Однако амбиции нынешнего »Зенита" простираются гораздо дальше РФПЛ. Да, с Роберто Манчини команде не удалось удачно выступать в еврокубках, но сейчас петербуржцам отступать уже некуда. После трех ничьих-то подряд! У «Зенита» есть игровые и кадровые проблемы, голы даются с превеликим трудом. Куда подевался Полоз, во что играет Ерохин, почему пришедший Набиуллин не сыграл пока ни одного матча.
Вопросов много, а сама игра «Зенита» оставляет довольно печальное впечатление. «Уфа» ожидаемо хорошо сыграла против «Краснодара» с точки зрения обороны. Но антикомпенсация должна прилететь: часто бывает такое, что берешь очки в равной игре с топовой командой и тебе аукается уже в следующем туре. «Зенит» помастеровитее «Уфы». Исключительно за счет индивидуального класса игроков гости увезут скромную победу", — цитирует Генича «Матч ТВ».
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