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Футбольный клуб «Металлист-Д» сыграет в следующем туре первенства команд Третьего дивизиона-В
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Футбольный клуб «Металлист-Д» сыграет в следующем туре первенства команд Третьего дивизиона-В 

Управа района Братеево города Москвы 2 часа назад
Фото: Братеево
Игра команды «Металлист-Д» против футболистов из «Союз-Успех» состоится на футбольном поле стадиона «Нефтяник-1» в районе Капотня в субботу, 31 марта.
Как сообщается на сайте Любительской футбольной лиги, начало матча запланировано на 20:50. Ожидается, что участники команды «Металлист-Д» сыграют в обычном составе.
Раннее игроки «Металлиста-Д» принимали участие в матчах первенства Третьего дивизиона-В против команд: «МСК-Д», «Космос», «Команда А», «Проводник», «Дизель» и «Гэлакси». В прошедшее воскресенье братеевская команда сыграла с соперниками из «Белого Слона». Подробнее о том, как прошел матч, читайте в материалах нашей газеты.
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