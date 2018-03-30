Футбольный клуб «Металлист-Д» сыграет в следующем туре первенства команд Третьего дивизиона-В

Игра команды «Металлист-Д» против футболистов из «Союз-Успех» состоится на футбольном поле стадиона «Нефтяник-1» в районе Капотня в субботу, 31 марта.

Как сообщается на сайте Любительской футбольной лиги, начало матча запланировано на 20:50. Ожидается, что участники команды «Металлист-Д» сыграют в обычном составе.

Раннее игроки «Металлиста-Д» принимали участие в матчах первенства Третьего дивизиона-В против команд: «МСК-Д», «Космос», «Команда А», «Проводник», «Дизель» и «Гэлакси». В прошедшее воскресенье братеевская команда сыграла с соперниками из «Белого Слона». Подробнее о том, как прошел матч, читайте в материалах нашей газеты.