Прогноз на матч Севилья — Барселона: лидеру будет тяжело на «Рамон Санчес Писхуан»

«Севилья» — «Барселона». Прогноз на матч 30-го тура испанской Ла Лиги (31.03.2018, 21:45 мск).

Центральным матчем очередного тура Примеры, конечно, с точки зрения вывески является поединок «Севильи» и «Барселоны». С другой стороны стоит отметить, что обе команды не имеют серьёзных турнирных амбиций в оставшиеся 9 туров до конца чемпионата — каталонцы уже без пяти минут чемпионы, а севильцам нужно просто не потерять место в зоне Лиги Европы. Гораздо более важными для обеих команд будут матчи в ближайший мидуик в четвертьфинале Лиги чемпионов, так что в этом поединке можно ждать сюрпризов от обоих тренеров в плане ротации состава. Букмекеры видят фаворитом этого матча «Барселону», о чём говорит коэффициент 1.77 на победу гостей. Но севильцы, каким бы составом они не играли, обязательно постараются порадовать своих болельщиков в родных стенах положительным результатом в матче с лидером Ла Лиги.

Команда

"Барселона"

74:13 "Севилья"

37:44 "Севилья"

"Севилья" очень неважно играет в Ла Лиге при Винченцо Монтелле — команда проиграла половину из 12-ти матчей чемпионата в 2018-м календарном году, из-за чего распрощалась с мыслями о попадании в топ-4 по итогам сезона. Андалузцы проиграли в двух крайних турах, уступив сперва дома «Валенсии» (0:2), а затем в гостях проиграв «Леганесу» (1:2). Зато в кубковых соревнованиях у севильцев всё в ажуре — сперва они завоевали путёвку в финал Кубка Испании, где сыграют с той же «Барселоной», а также продолжают борьбу в Лиге чемпионов, где на стадии 1/8 финала удалось выбить английский "Манчестер Юнайтед" (0:0, 2:1), и в четвертьфинале «Севилья» будет играть с немецкой «Баварией»

Не сыграют: Пабло Сарабия (дисквалифицирован). Себастьен Коршья (травмирован).

"Барселона"

"Барселона" подходит к матчу на «Рамон Санчес Писхуан» имея 11-очковый отрыв от ближайшего преследователя «Атлетико». Вряд ли что-то способно помешать каталонцам заполучить чемпионский титул. Но команда Эрнесто Вальверде хочет завершить сезон без поражений, и это даёт мотивацию на остаток сезона. После нескольких ничьих в конце зимы, «блауграна» снова начала побеждать, имея сейчас 3-матчевую победную серию в чемпионате. Сперва «Барселона» обыграла дома «Атлетико» (1:0), затем в гостях справилась с «Малагой» (2:0), а в прошлом туре на «Камп Ноу» был уверено переигран «Атлетик» (2:0). В четвертьфинале Лиги чемпионов каталонцы будут играть с итальянской «Ромой», с которой первый матч будет сыгран дома.

Не сыграют: Люка Динь, Алеш Видаль и Серхио Бускетс (травмированы).

Где смотреть матч

В 21:40 по московскому времени на телеканалах «Матч! Футбол 3» и «Сетанта Спорт Евразия» начнутся прямые трансляции, посвящённые матчу «Севилья» — «Барселона». Также не пропустите текстовую трансляцию этого поединка, которая состоится на спортивном портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Севилья" имеет не самую приятную статистику личных встреч с «Барселоной», проиграв каталонцам более половины матчей: +39=34-88, разница мячей 200:323. В последний раз андалузцы побеждали «Барселону» в октябре 2015-го года, и с того времени имеют 7-матчевую серию поражения в поединках с «блауграной». В первом круге нынешнего сезона команда Эрнесто Вальверде не без труда обыграла дома «Севилью» со счётом 2:1, благодаря дублю Пако Алькасера.

Интересные факты

"Севилья" добыла лишь 2 победы в последних семи матчах чемпионата (+2=2-3, 9:13);

"Барселона" имеет 7-матчевую победную серию в матчах против «Севильи» (+7=0-0, 16:3);

"Барселона" имеет 15-матчевую беспроигрышную серию (+11=4-0, 31:5);

"Барселона" остаётся единственной командой, не проигрывавшей в чемпионате;

"Барселона" обладает лучшей атакой в чемпионате — 74 забитых гола;

"Барселона" обладает лучшей обороной в чемпионате — 13 пропущенных голов;

"Барселона" имеет 36-матчевую беспроигрышную серию в рамках Ла Лиги (+30=6-0, 101:22);

"Барселона" забивала в каждом из последних 18-ти выездных матчей в рамках Ла Лиги;

В последних шести выездных матчах «Барселоны» забивалось ровно по 2 гола;

Нападающий «Барселоны» Месси является лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата — 25 гола и 12 голевых передач.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"