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Хайнкес: дортмундская «Боруссия» всегда хорошо играет на поле «Баварии»
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Хайнкес: дортмундская «Боруссия» всегда хорошо играет на поле «Баварии» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от домашнего матча 28-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией».
«С этого матча начнётся жаркая фаза. Я знаю из своего опыта, что «Боруссия» очень мотивирована во время игр на «Альянц-Арене». Они всегда очень хорошо играют здесь, время от времени даже выигрывают! Из-за этого я ожидаю сложной игры, в которой соперник раскроет весь потенциал», — приводит слова Хайнкеса официальный сайт мюнхенского клуба.
«Бавария» сыграет с «Боруссией» 31 марта.
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