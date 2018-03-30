Хайнкес: дортмундская «Боруссия» всегда хорошо играет на поле «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от домашнего матча 28-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией».

«С этого матча начнётся жаркая фаза. Я знаю из своего опыта, что «Боруссия» очень мотивирована во время игр на «Альянц-Арене». Они всегда очень хорошо играют здесь, время от времени даже выигрывают! Из-за этого я ожидаю сложной игры, в которой соперник раскроет весь потенциал», — приводит слова Хайнкеса официальный сайт мюнхенского клуба.

«Бавария» сыграет с «Боруссией» 31 марта.