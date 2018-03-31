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«Зенит» обыграл «Уфу» в 24 туре чемпионата России по футболу
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«Зенит» обыграл «Уфу» в 24 туре чемпионата России по футболу 

Мир24 22 часа назад
Футболисты петербургского клуба одолели соперников со счетом 2:1.
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Тренеру «Спартака» вручили «Золотую скамью» Белые шары: московский «Спартак» почтил память погибших в Кемерове Поветкин отправил в нокаут британца Прайса
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