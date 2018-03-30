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Иванович: точно знаю, что у «Зенита» есть будущее
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Иванович: точно знаю, что у «Зенита» есть будущее 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал об игре за санкт-петербургский клуб.
«У меня большой футбольный опыт, но таких чувств ещё не было. Этот клуб по многим причинам особенный. Во-первых, из-за вас, болельщиков, которые очень любят свою команду. Без вас «Зенит» не был бы так хорош. И это не просто так. Я это почувствовал с первого дня в клубе. У каждого человека есть хорошие и плохие моменты в жизни. У нас сейчас очень тяжёлое время. Но я могу пообещать, что мы преодолеем этот кризис. Мы должны показать на поле борьбу, показать, что мы все единая команда. Это не будет легко, но мы стараемся, тренируемся каждый день. Думаю, мы должны в следующем матче выигрывать. За город, за клуб, за болельщиков. Если бы у «Зенита» не было будущего, я бы не стоял здесь, точно знаю, что оно есть.
Мы играли на уровне, с «Селтиком», со «Спартаком». «Зениту» нужно ставить большие задачи, хотя мы сильно отстаём в турнирной таблице от «Локомотива». Но будем бороться до конца. На вашу критику мы ответим на футбольном поле», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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