«Уфа» — «Зенит» — 1:2. Видеообзор матча

В матче 24-го тура российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала на своём поле «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей отличился Бранислав Иванович, а ещё один мяч провёл в свои ворота защитник «Уфы» Йонуц Неделчяру. За хозяев гол забил Иван Пауревич. Таким образом, «Зенит» прервал серию из трёх ничьих в матчах РФПЛ.

«Зенит» (42 очка) располагается на третьем месте в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. «Уфа» (34) находится на шестой строчке.

Видеообзор матча можно посмотреть в «твиттере» «Зенита».