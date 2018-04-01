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«Уфа» — «Зенит» — 1:2. Видеообзор матча
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«Уфа» — «Зенит» — 1:2. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 2 часа назад
В матче 24-го тура российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала на своём поле «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе победителей отличился Бранислав Иванович, а ещё один мяч провёл в свои ворота защитник «Уфы» Йонуц Неделчяру. За хозяев гол забил Иван Пауревич. Таким образом, «Зенит» прервал серию из трёх ничьих в матчах РФПЛ.
«Зенит» (42 очка) располагается на третьем месте в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. «Уфа» (34) находится на шестой строчке.
Видеообзор матча можно посмотреть в «твиттере» «Зенита».
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