Артем Дзюба: «Поскорее бы пришла весна! Невозможно с этой погодой»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба в преддверии матча 24-го тура чемпионата России против «Динамо» признался, что рад возобновлению турнира после паузы на игры сборных. Форвард также отметил, что в трех первых турах после зимнего перерыва команда показала достойный результат, набрав 7 очков.

— Готовимся в обычном режиме, настроение хорошее, — сказал в интервью клубной пресс-службе Дзюба. — С нетерпением ждем матча, потому что эти паузы… Играть всегда легче, чем тренироваться. Главное, поскорее бы пришла весна, потому что невозможно с этой погодой.

Думаю, все матчи были непростые. В чемпионате трудно обыгрывать любую команду. 7 очков, считаю, достойный результат.

У нас сейчас травмированные игроки есть. Хочется, чтобы поскорее все вернулись. Когда есть полная обойма, это и для команды хорошо, и для тренерского штаба, потому что есть из кого выбирать, заменами можно усилить. Немного мы сейчас обескровлены.