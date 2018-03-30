Обляков: «Секретных фишек против „Зенита“ нет, нужно просто выходить и играть»

— Тренировки проходят в обычном режиме. Будет сложная серьезная игра, мы намерены победить.

— Вы максимально близко к команде «Зенит». Что-то можете сказать об этой команде, может, знаете секретные фишки. Как можно обыграть соперника?

— Секретных фишек нет, нужно просто выходить и играть. Для меня этот матч более особенный. Я буду предельно сконцентрирован, и надеюсь, что у меня все получится

Иван Обляков является воспитанником академии «Зенита». В прошлое зимнее трансферное окно питерский клуб пытался переманить 19-летнего игрока обратно.

"Уфа" и «Зенит» сыграют в воскресенье, стартовый свисток прозвучит в 16:30.