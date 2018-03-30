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Обляков: «Секретных фишек против „Зенита“ нет, нужно просто выходить и играть»
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Обляков: «Секретных фишек против „Зенита“ нет, нужно просто выходить и играть» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Уфы» Иван Обляков поделился ожиданиями от матча с "Зенитом" в эфире клубного канала.
— Тренировки проходят в обычном режиме. Будет сложная серьезная игра, мы намерены победить.
— Вы максимально близко к команде «Зенит». Что-то можете сказать об этой команде, может, знаете секретные фишки. Как можно обыграть соперника?
— Секретных фишек нет, нужно просто выходить и играть. Для меня этот матч более особенный. Я буду предельно сконцентрирован, и надеюсь, что у меня все получится
Иван Обляков является воспитанником академии «Зенита». В прошлое зимнее трансферное окно питерский клуб пытался переманить 19-летнего игрока обратно.
"Уфа" и «Зенит» сыграют в воскресенье, стартовый свисток прозвучит в 16:30.
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