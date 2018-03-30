Манчини пригласил болельщиков «Зенита» на открытую тренировку 

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко обратился к болельщикам команды со словами благодарности за поддержку, а также объявил о том, что главный тренер команды Роберто Манчини пригласил их на открытую тренировку.
«Хочу поблагодарить, что нашли время и пришли пообщаться с командой. Этот сезон оказался довольно сложным для нас, потому что создаётся новая команда. Хочу, чтобы вы понимали, что всё, что мы делаем, мы делаем для вас. Именно поэтому мы выбрали тренера, который проповедует атакующий футбол. Не всё получается. Сегодня главный тренер не смог прийти, но он приглашает вас на открытую тренировку перед игрой с «Краснодаром». Мы абсолютно открыты. Хочу, чтобы мы встретились для делового мужского разговора. У болельщиков накопилось много вопросов, у нас тоже», — передаёт слова Фурсенко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.