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Дзюба сомневается, что забьет еще 8 голов до конца сезона
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Дзюба сомневается, что забьет еще 8 голов до конца сезона 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба в преддверии матча 24-го тура чемпионата России против «Динамо» отметил, что для него успехи команды важнее личной статистики. В списке лучших бомбардиров в истории национального первенства 29-летний форвард с 90 голами занимает 9-е место. На восьмой позиции располагается помощник главного тренера «канониров» Игорь Семшов (98 мячей), в качестве игрока он выступал за ЦСКА, «Торпедо», «Динамо», "Зенит" и «Крылья Советов».
— 90… Тяжело будет успеть до конца сезона (догнать Семшова. — Прим. «СЭ»), — сказал в интервью пресс-службе клуба Дзюба. — Я не зацикливаюсь на голах, честно. Самое главное — это, прежде всего, победы команды, командные успехи. Потому что, когда она выигрывает совсем другое настроение. Забивать голы и проигрывать — толку от этого мало. Нужно побеждать, а если удастся и забить — круто!
Напомним, Дзюба был арендован тульским «Арсеналом» у «Зенита». В трех матчах в составе «канониров» форвард забил три мяча и сделал две результативные передачи.
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