Бранислав Иванович: «Могу пообещать, что „Зенит“ преодолеет этот кризис»

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович на встрече с болельщиками признал, что команда оказалась в непростой ситуации. По его словам, «Зенит» найдет выход из сложившегося положения.

— У меня большой футбольный опыт, но таких чувств еще не было. Этот клуб по многим причинам особенный, — цитирует «Р-Спорт» Ивановича. — Во-первых, из-за вас, болельщиков, которые очень любят свою команду. Без вас «Зенит» не был бы так хорош. И это не просто так. Я это почувствовал с первого дня в клубе. У каждого человека есть хорошие и плохие моменты в жизни. У нас сейчас очень тяжелое время. Но я могу пообещать, что мы преодолеем этот кризис.