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Бранислав Иванович: «Могу пообещать, что „Зенит“ преодолеет этот кризис»
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Бранислав Иванович: «Могу пообещать, что „Зенит“ преодолеет этот кризис» 

Спорт-Экспресс 26 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович на встрече с болельщиками признал, что команда оказалась в непростой ситуации. По его словам, «Зенит» найдет выход из сложившегося положения.
— У меня большой футбольный опыт, но таких чувств еще не было. Этот клуб по многим причинам особенный, — цитирует «Р-Спорт» Ивановича. — Во-первых, из-за вас, болельщиков, которые очень любят свою команду. Без вас «Зенит» не был бы так хорош. И это не просто так. Я это почувствовал с первого дня в клубе. У каждого человека есть хорошие и плохие моменты в жизни. У нас сейчас очень тяжелое время. Но я могу пообещать, что мы преодолеем этот кризис.
Мы должны показать на поле борьбу, что мы все — единая команда. Это не будет легко, но мы стараемся, тренируемся каждый день. Думаю, мы должны в следующем матче выигрывать. За город, за клуб, за болельщиков. Если бы у «Зенита» не было будущего, я бы не стоял здесь, точно знаю, что оно есть. Мы играли на уровне с «Селтиком», со "Спартаком". «Зениту» нужно ставить большие задачи, хотя мы сильно отстаем в турнирной таблице от «Локомотива». Но будем бороться до конца. На вашу критику мы ответим на футбольном поле.
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