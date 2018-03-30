Клопп: «Если вы хотите быть единственной звездой, играйте в дартс»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своём видении командной работы

"Так я понимаю футбол", — заявил менеджер в интервью The Telegraph . «Вы хотите быть частью команды, вести себя как часть команды. Невозможно получить все преимущества от командной игры, будучи эгоистом. Если вы хотите быть единственной звездой, играйте в дартс».

"В команде игроки должны делать сильнее друг друга. Так я понимаю жизнь, но в футболе это прослеживается ещё острее. Помогая своему партнеру, вы дождётесь ответной реакции. А быть эгоистом всегда легче".

После 31 тура АПЛ «Ливерпуль» занимает третью строчку в таблице. В 32 туре команда Юргена Клоппа сыграет в гостях с «Кристал Пэлас».