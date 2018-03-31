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Миятович: «Лучше бы „Барселону“ выбили до финального матча с „Реалом“
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Миятович: «Лучше бы „Барселону“ выбили до финального матча с „Реалом“ 

Евро-футбол.Ру 21 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Один из звездных экс-игроков "Реала" Предраг Миятович поделился мнением о шансах команды в Лиге чемпионов.
— Матчи «Реала» и «Ювентуса» остаются особенными и спустя 20 лет из-за нашего финала и решающего матча в Кардиффе. Перед жеребьевкой я говорил, что хотел избежать этого соперника по двум причинам, — приводит слова Миятовича Marca. — Первое: это сильная, эффективная и упорная команда, что докажет в двух матчах. А второе — я знал, что придется давать массу интервью вроде этого (смеется).
"Ювентус" заслуживает уважения, потому что всухую выбил из Лиги чемпионов «Барселону» (в прошлом году), а также после три года назад выбили «Реал» из полуфинала.
"Реал" определенно должен играть в финале. А из других команд… Не хочу в соперники «Барселону» ни в полуфинале, ни в финале. Лучше бы, чтобы кто-то ее выбил. Каталонцы наверняка то же самое думают о «Реале», хотя они и не являются такими сильными, как кажутся. Поэтому финал таков: «Реал» и кто-то вместо «Барселоны».
Четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут с 3 по 11 апреля.
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