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Чигринский продлил контракт с АЕК
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Чигринский продлил контракт с АЕК 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
АЕК объявил о продлении контракта с защитником Дмитрием Чигринским, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с 31-летним украинцем рассчитано до конца сезона-2019/20 с возможностью продления еще на год.
Чигринский перешел в АЕК летом 2016 года на правах свободного агента. За все два сезона он провел за греческую команду 35 матчей и забил два гола. В активе экс-защитника «Шахтера» и «Барселоны» 29 игр за сборную Украины.
АЕК после 24 туров занимает первое место в чемпионате Греции с 54 очками. Команда на четыре очка опережает идущий вторым «Олимпиакос».
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