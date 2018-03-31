Чигринский продлил контракт с АЕК

АЕК объявил о продлении контракта с защитником Дмитрием Чигринским , сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с 31-летним украинцем рассчитано до конца сезона-2019/20 с возможностью продления еще на год.

Чигринский перешел в АЕК летом 2016 года на правах свободного агента. За все два сезона он провел за греческую команду 35 матчей и забил два гола. В активе экс-защитника «Шахтера» и «Барселоны» 29 игр за сборную Украины.

АЕК после 24 туров занимает первое место в чемпионате Греции с 54 очками. Команда на четыре очка опережает идущий вторым «Олимпиакос».