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Прогноз на матч Оренбург — Томь
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Прогноз на матч Оренбург — Томь 

Евро-футбол.Ру 56 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Второй тур подряд «Оренбургу» предстоит играть с бывшими коллегами по РФПЛ. «Томь» не чета «Крыльям Советов», но лёгкой прогулки у команды Владимира Федотова не получится.
Оренбург
Три тура назад «Оренбург» уступил «Лучу-Энергии», повысив в разы интригу в ФНЛ. Уверенная победа над «Олимпийцем» лишь разогрела публику перед встречей против главного конкурента на вторую строчку в турнирной таблице «Крыльев Советов». Нулевая ничья и восемь туров до конца сезона только повышают внимание к ФНЛ и её интриге. Сегодня на очереди у команды из «края пуховых платков» один из аутсайдеров сезона.
"Томь" за четыре последних тура трижды сыграла вничью. Все разделения очков были голевыми: 1:1 дважды и 3:3. Победа над питерским «Динамо» оставляет надежды томичам на спасение, но шансов зацепить очки сегодня у коллектива Валерия Петракова очень мало.
Где смотреть матч
Игра «Оренбург» — «Томь» состоится 31.03.2018, в 14:00. Прямая трансляция матча доступна на портале LiveResult, текстовая трансляция.
Статистика личных встреч
"Оренбург" — «Томь»: +4=2-2. Разница мячей: 9:5.
В матче первого круга «Оренбург» не смог «вскрыть» ворота томичей, завершив встречу нулевой ничьёй. В прошлом сезоне, в РФПЛ, «Оренбург» одержал две победы 2:1 и 3:1.
Интересные факты
— Три тура назад «Оренбург» прервал семиматчевую победную серию, уступив «Лучу-Энергии».
— В прошлом сезоне «Оренбург» и «Томь» играли в РФПЛ.
— «Томь» в четырёх крайних матчах трижды сыграла вничью.
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
"Оренбург" имеет невероятный результат в домашних матчах, 84% набранных очков. Лишь однажды из пятнадцати матчей «горожане» уступили в родных стенах. Сегодня шансы «Томи» невелики. «Оренбургу» нужны три очка, они мастеровитее, отменно играют дома, П1-1,33.
Ваш прогноз
Константин Лицин
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