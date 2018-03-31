Енисей — Кубань: прогноз на успех хозяев

«Енисей» в крайний игровой день оступился в Волгограде, что позволило его преследователям сократить отрыв. Команды в ФНЛ выходят на финишную прямую, оставляя диапазон для интриги.

Енисей

"Енисей" начал новый календарный год в ФНЛ с двух крупных побед. Четыре из шести мячей на свой счёт записал новобранец клуба Марко Обрадович , пришедший на смену лучшему голеадору лиги Андрею Козлову . Не удалось черногорцу отличиться лишь два тура назад. Однако это не помешало красноярцам взять три очка в противостоянии с «Факелом». Всё решил единственный забитый мяч Александра Харитонова . В крайний игровой день подопечные Дмитрия Аленичева переуверовали в свои силы. Их ближайшие соперники, «Оренбург» и «Крылья Советов» играли между собой, и отрыв красноярцев от третьего места мог увеличиться. Однако пропущенный на последней минуте встречи против «Ротора» мяч, перечеркнул надежды «Енисея».

Кубань

"Кубань" также проиграла в прошлом туре. Краснодарцы пропустили один мяч от калининградской «Балтики». «Кубань», в отличие от своего соперника, испытывает настоящие проблемы в атаке. За четыре крайних тура подопечные Евгения Калешина не смогли забить ни одного мяча и набрали всего два очка. Как итог, четыре очка разделяют краснодарцев от зоны вылета.

Где смотреть матч

Игра «Енисей» — «Кубань» состоится 31.03.2018, в 13:00. Прямая трансляция матча доступна на портале LiveResult, текстовая трансляция.

Статистика личных встреч

"Енисей" — «Кубань»: +1=1-3. Разница мячей: 5:9.

Статистика личных встреч на стороне краснодарского клуба. В матче первого круга команды поделили очки. В прошлом сезоне коллективы обменялись очками (2:0 и 2:1).

Интересные факты

— «Енисей» не проигрывал в шести встречах к ряду до крайнего тура.

— «Енисей» впервые за четыре матча пропустил в прошлом туре.

— «Кубань» не забивает и не выигрывает четыре тура подряд.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

В предстоящей встрече «Енисей, по традиции, бесспорный лидер. Однако такой же расклад мы предполагали и в прошлый игровой день. В этот раз красноярцы не могут ошибиться, тем более, перед своими болельщиками. Поэтому согласимся с букмекерами и поставим на хозяев, П1-1,36.

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