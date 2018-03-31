«Енисей» в крайний игровой день оступился в Волгограде, что позволило его преследователям сократить отрыв. Команды в ФНЛ выходят на финишную прямую, оставляя диапазон для интриги.
Енисей
"Енисей" начал новый календарный год в ФНЛ с двух крупных побед. Четыре из шести мячей на свой счёт записал новобранец клуба Марко Обрадович, пришедший на смену лучшему голеадору лиги Андрею Козлову. Не удалось черногорцу отличиться лишь два тура назад. Однако это не помешало красноярцам взять три очка в противостоянии с «Факелом». Всё решил единственный забитый мяч Александра Харитонова. В крайний игровой день подопечные Дмитрия Аленичева переуверовали в свои силы. Их ближайшие соперники, «Оренбург» и «Крылья Советов» играли между собой, и отрыв красноярцев от третьего места мог увеличиться. Однако пропущенный на последней минуте встречи против «Ротора» мяч, перечеркнул надежды «Енисея».
Кубань
"Кубань" также проиграла в прошлом туре. Краснодарцы пропустили один мяч от калининградской «Балтики». «Кубань», в отличие от своего соперника, испытывает настоящие проблемы в атаке. За четыре крайних тура подопечные Евгения Калешина не смогли забить ни одного мяча и набрали всего два очка. Как итог, четыре очка разделяют краснодарцев от зоны вылета.
Где смотреть матч
Игра «Енисей» — «Кубань» состоится 31.03.2018, в 13:00. Прямая трансляция матча доступна на портале LiveResult, текстовая трансляция.
Статистика личных встреч
"Енисей" — «Кубань»: +1=1-3. Разница мячей: 5:9.
Статистика личных встреч на стороне краснодарского клуба. В матче первого круга команды поделили очки. В прошлом сезоне коллективы обменялись очками (2:0 и 2:1).
Интересные факты
— «Енисей» не проигрывал в шести встречах к ряду до крайнего тура.
— «Енисей» впервые за четыре матча пропустил в прошлом туре.
— «Кубань» не забивает и не выигрывает четыре тура подряд.
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
В предстоящей встрече «Енисей, по традиции, бесспорный лидер. Однако такой же расклад мы предполагали и в прошлый игровой день. В этот раз красноярцы не могут ошибиться, тем более, перед своими болельщиками. Поэтому согласимся с букмекерами и поставим на хозяев, П1-1,36.
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