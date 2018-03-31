Прогноз на матч Шальке 04 — Фрайбург

«Шальке 04» в этом туре рискует стать одним из соавторов чемпионского титула «Баварии». Бесспорно, для этого мюнхенцам сами нужно обыграть «Боруссию» Дортмунд, но решающую точку в убивании интриги в Бундеслиги могут поставить гельзенкирхенцы.

Шальке 04 Сохранить свои ворота в неприкосновенности и реализовать хотя бы один момент, такая стратегия приносит успех команде Доменико Тедеско уже четыре тура подряд. В позапрошлом туре в поединке против «Майнца». В крайний игровой день в матче с «Вольфсбургом». Ворота Ральфа Фермана , словно, заколдованы уже больше 360 минут. Даже с пенальти у соперников забить не получается.

Фрайбург

"Фрайбург" за крайние четыре тура забил всего два мяча, пропустив при этом семь раз. Два набранных очка и отрыв от зоны стыковых матчей 5 баллов. Согласитесь, что при таком раскладе сил, маловероятным кажется исход с неудачей «королевских синих» и чемпионством «Баварии».

Где смотреть матч

Прямая трансляция матча «Шальке 04» — «Фрайбург» пройдёт на канале «Матч! Футбол 3», 31.03.2018 в 16:30. Если вы не можете посмотреть игру, то на помощь придёт текстовая трансляция, которую организовывает портал LiveResult.

Статистика личных встреч

"Шальке 04" — «Фрайбург»: +7=3-5. Разница мячей: 17:15.

Статистика личных встреч с небольшим перевесом на стороне «Шальке 04». В рамках первого круга гельзенкирхенцы в гостях одержали минимальную победу 1:0. В прошлом сезоне им победить не удалось (2:0 и 1:1).

Интересные факты

— «Шальке 04» продолжает победную серию, насчитывающую пять матчей.

— «Шальке 04» не пропускает уже четыре тура подряд.

— За последние пять туров гельзенкирхенцы пропустили всего один мяч.

— «Фрайбург» не может выиграть четыре тура подряд.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

"Шальке 04" за счёт грамотной игры в обороне набрал 15 очков из 15 возможных в крайних пяти турах. Доменико Тедеско нашёл правильную тактику, напоминающую стиль сборной Греции на ЕВРО 2004. Исход с неудачей хозяев, который так жаждут болельщики «Баварии», маловероятен, П1 — 1,60.

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