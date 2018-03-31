Ещё
Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур. «Амкар» принимает «Локомотив» в Москве и другие матчи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур. «Амкар» принимает «Локомотив» в Москве и другие матчи 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
Фото: Российский стадион
Чемпионат России возобновляется после паузы на матчи сборных. В субботу, 31 марта пройдут четыре встречи 24-го тура премьер-лиги, в воскресенье — еще четыре.
Чемпионат России
Премьер-лига
24-й тур  Суббота, 31 марта
"Амкар" — «Локомотив»
Начало — в 14.00 по московскому времени
Трансляция матча
"Ахмат" — «СКА-Хабаровск»
Начало — в 14.00  Трансляция матча
"Динамо" — «Арсенал»
Начало — в 16.30  Трансляция матча
"Спартак" — «Тосно»
Начало — в 19.00  Трансляция матча
Воскресенье, 1 апреля
"Урал" — «Рубин»
Начало — в 14.00 по московскому времени
Трансляция матча
"Уфа" — "Зенит"
Начало — в 16.30  Трансляция матча
"Ростов" — ЦСКА
Начало — в 19.00  Трансляция матча
"Краснодар" — «Анжи»
Начало — в 19.00.
Трансляция матча
Турнирная таблица, результаты и календарь матчей чемпионата России — здесь
Спорт-Экспресс: последние новости
Массимо Каррера: "Я тоже не люблю Погребняка" Бранислав Иванович: "Могу пообещать, что "Зенит" преодолеет этот кризис" "Ливерпуль" продолжает вести переговоры о продлении контракта с Джаном
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Уайлдер захотел убить человека прямо на ринге1
Манчини не явился на встречу с фанатами «Зенита»3
Не сдержался: бывший врач «Спартака» избил школьника52
У WADA появился новый инструмент давления на РФ28
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение