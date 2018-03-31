Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур. «Амкар» принимает «Локомотив» в Москве и другие матчи 

Чемпионат России возобновляется после паузы на матчи сборных. В субботу, 31 марта пройдут четыре встречи 24-го тура премьер-лиги, в воскресенье — еще четыре.
Чемпионат России
Премьер-лига
24-й тур Суббота, 31 марта
"Амкар" — «Локомотив»
Начало — в 14.00 по московскому времени
Трансляция матча
"Ахмат" — «СКА-Хабаровск»
Начало — в 14.00 Трансляция матча
"Динамо" — «Арсенал»
Начало — в 16.30 Трансляция матча
"Спартак" — «Тосно»
Начало — в 19.00 Трансляция матча
Воскресенье, 1 апреля
"Урал" — «Рубин»
Начало — в 14.00 по московскому времени
Трансляция матча
"Уфа" — "Зенит"
Начало — в 16.30 Трансляция матча
"Ростов" — ЦСКА
Начало — в 19.00 Трансляция матча
"Краснодар" — «Анжи»
Начало — в 19.00.
Трансляция матча
Турнирная таблица, результаты и календарь матчей чемпионата России — здесь