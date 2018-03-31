Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур. «Амкар» принимает «Локомотив» в Москве и другие матчи

Чемпионат России возобновляется после паузы на матчи сборных. В субботу, 31 марта пройдут четыре встречи 24-го тура премьер-лиги, в воскресенье — еще четыре.

Чемпионат России

Премьер-лига

24-й тур Суббота, 31 марта

"Амкар" — «Локомотив»

Начало — в 14.00 по московскому времени

Трансляция матча

"Ахмат" — «СКА-Хабаровск»

Начало — в 14.00 Трансляция матча

"Динамо" — «Арсенал»

Начало — в 16.30 Трансляция матча

Начало — в 19.00 Трансляция матча

Воскресенье, 1 апреля

"Урал" — «Рубин»

Начало — в 14.00 по московскому времени

Трансляция матча

Начало — в 16.30 Трансляция матча

"Ростов" — ЦСКА

Начало — в 19.00 Трансляция матча

"Краснодар" — «Анжи»

Начало — в 19.00.

Трансляция матча

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