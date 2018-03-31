Никола Максимович — о матче с «Тосно»: «Игра будет похожа на встречу против „СКА-Хабаровск“

Защитник "Спартака" Никола Максимович в интервью клубной пресс-службе отметил, что его команда должна сохранять концентрацию с первой и до последней минуты в матче 24-го тура чемпионата против «Тосно». Он ожидает, что игра будет похожа на встречу 22-го тура против «СКА-Хабаровск» (1:0).

— Запомнилось довольно неожиданное решение перевести вас в атаку в концовке игры с хабаровским «СКА-Хабаровск». Вы к таким переменам были готовы?

— Мне не составило большего труда. Делать передачи между линиями было сложнее. Потому что все зоны были закрыты. Соперники прижались к своим воротам. Шансов забить было мало. В таких матчах или открываешь счет сразу — и потом становится проще, или имеешь проблемы. Посмотрите на статистику: хабаровчане даже не били по воротам.

— В субботу предстоит игра с «Тосно»: это тоже неудобный соперник.

— Не так много знаю о командах, которые находятся в нижней части таблицы. Но ожидаю похожей игры, как была со «СКА-Хабаровск. Просто надо учитывать: даже если матч кажется легким, и ты думаешь, что три очка уже в кармане, не факт, что это так. Не имеет значения, фавориты мы в этой встрече или нет. Нужно быть сконцентрированными с первой до последней минуты. Нам необходимо побеждать.

Сегодня „Спартак“ сыграет с „Тосно“ в рамках 24-го тура чемпионата России. Начало встречи в 19.00 по московскому времени. „СЭ“ проведет текстовую трансляцию игры