Ещё
Никола Максимович — о матче с «Тосно»: «Игра будет похожа на встречу против „СКА-Хабаровск“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Никола Максимович — о матче с «Тосно»: «Игра будет похожа на встречу против „СКА-Хабаровск“ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Российский стадион
Защитник "Спартака" Никола Максимович в интервью клубной пресс-службе отметил, что его команда должна сохранять концентрацию с первой и до последней минуты в матче 24-го тура чемпионата против «Тосно». Он ожидает, что игра будет похожа на встречу 22-го тура против «СКА-Хабаровск» (1:0).
— Запомнилось довольно неожиданное решение перевести вас в атаку в концовке игры с хабаровским «СКА-Хабаровск». Вы к таким переменам были готовы?
— Мне не составило большего труда. Делать передачи между линиями было сложнее. Потому что все зоны были закрыты. Соперники прижались к своим воротам. Шансов забить было мало. В таких матчах или открываешь счет сразу — и потом становится проще, или имеешь проблемы. Посмотрите на статистику: хабаровчане даже не били по воротам.
— В субботу предстоит игра с «Тосно»: это тоже неудобный соперник.
— Не так много знаю о командах, которые находятся в нижней части таблицы. Но ожидаю похожей игры, как была со «СКА-Хабаровск. Просто надо учитывать: даже если матч кажется легким, и ты думаешь, что три очка уже в кармане, не факт, что это так. Не имеет значения, фавориты мы в этой встрече или нет. Нужно быть сконцентрированными с первой до последней минуты. Нам необходимо побеждать.
Сегодня „Спартак“ сыграет с „Тосно“ в рамках 24-го тура чемпионата России. Начало встречи в 19.00 по московскому времени. „СЭ“ проведет текстовую трансляцию игры
Спорт-Экспресс: последние новости
Юрген Клопп: "С Джаном еще не все решено" Доменико Кришито: "Мы знали в начале сезона, что столкнемся с кризисом" Эрнесто Вальверде: "Поединок с "Севильей" так же важен, как и игра с "Ромой"
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские биатлонисты остались без старшего тренера
В «Зените» пообещали «всех рвать»1
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Вратарь «Манчестер Юнайтед» попросил продать его
Рекорд Майкла Джордана в НБА наконец-то побили
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение