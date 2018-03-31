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Прогноз на матч Динамо Москва — Арсенал Тула: скучать в Химках не придётся
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Прогноз на матч Динамо Москва — Арсенал Тула: скучать в Химках не придётся 

Евро-футбол.Ру 52 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Динамо» Москва — «Арсенал» Тула. Прогноз на матч 24-го тура российской Премьер-лиги (31.03.2018, 16:30 мск).
Одним из самых интересных и упорных матчей в очередном туре РФПЛ обещает стать поединок между московским «Динамо» и тульским «Арсеналом». Столичная команда продолжает борьбу за выживание, находясь всего в одном очке от зоны переходных матчей и в двух очках от зоны вылета, в то время как туляки борются за потенциальную путёвку в Лигу Европы на следующий сезон. Фаворита в этом матче нет, хотя букмекеры в своих коэффициентах отдают некоторое преимущество динамовцам: П1 — 2.49, X — 3.10, П2 — 3.38.
Команда
"Арсенал" Тула
25:25  "Динамо" Москва
20:21  "Динамо" Москва
Московское «Динамо» может оказаться в очень неприятной ситуации ко второй половине апреля. Дело в том, что «бело-голубых» после матча с «Арсеналом» ждут поединки с ЦСКА, «Локомотивом» и "Зенитом". Да, после этого будут 3 матча попроще, но если угодить в трясину, ведущую в ФНЛ, выбраться из неё будет невероятно сложно, учитывая моральное давление, так что в домашнем матче с туляками нужно обязательно играть на победу, чтобы иметь хоть какой-то очковый запас. В первых двух весенних матчах «Динамо» победить не сумело — сперва команда Дмитрия Хохлова сыграла вничью в гостях с «Уфой» (1:1), а затем дома разошлась миром с «Краснодаром» (0:0).
"Арсенал" Тула
Что касается тульского «Арсенала», то эта команда претендует на роль главного открытия весенней части сезона. Клуб провёл интересную трансферную кампанию, благодаря которой команда Миодрага Божовича стала явно сильнее, что подтверждают и результаты первых трёх матчей 2018-го года. Сперва туляки добились двух побед, обыграв дома «Ахмат» (1:0) и в гостях «Амкар» (2:0). В прошлом же туре «оружейники» вынуждены были довольствоваться домашней ничьей с «Ростовом» (2:2), несмотря на дубль Артёма Дзюбы.
Не сыграет: Игорь Горбатенко (дисквалифицирован).
Где смотреть матч
В 16:15 по московскому времени телеканал «Наш футбол» начнёт прямую трансляцию, посвящённую матчу «Динамо» — «Арсенал». В текстовом формате трансляция этой встречи будет проводиться на сайте LiveResult.Ru.
Статистика личных встреч
Небогатая статистика личных встреч «Динамо» и «Арсенала» на данный момент показывает равенство: +1=1-1, разница мячей 4:4. Единственный матч на поле москвичей закончился результативной ничьей 2:2. В нынешнем сезоне туляки сумели обыграть дома динамовцев со счётом 1:0, благодаря голу защитника Беляева в середине первого тайма.
Интересные факты
"Динамо" имеет 4-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате (+2=2-0, 5:1);
В последних трёх домашних матчах «Динамо» не пропускало (+2=1-0, 4:0);
В последних девяти домашних матчах чемпионата «Динамо» проходила ставка «Тотал меньше 2,5 гола»;
"Динамо" 70% своих голов в чемпионате забивает во вторых таймах;
"Арсенал" имеет 4-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате (+2=2-0, 6:3);
"Арсенал" забивал в каждом из последних шести выездных матчей чемпионата (+3=1-2, 10:8);
"Арсенал" большую часть своих голов в чемпионате забил в первых таймах;
"Арсенал" занимает второе место в чемпионате по результатам первых таймов (+9=10-4, 14:9).
Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"
Очень сложный для прогнозирования матч. В этом поединке можно ожидать любого исхода. Обе команды имеют приятные для себя беспроигрышные серии, но в то же время очень нуждаются в набранных очках. «Арсенал» весной демонстрирует очень интересный результативный футбол, и скорее всего туляки смогут продолжить свою гостевую голевую серию, но и «Динамо» не уйдёт с поля без забитого гола, учитывая твёрдые намерения команды сохранить прописку в Премьер-лиге. Скучать за просмотром этого матча не придётся. Наш прогноз: «Обе команды забьют» — коэффициент 2.06  Михаил КРИПАК
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