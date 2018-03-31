ВК «Нова» проведет выездную игру с «Белогорьем»

Сегодня в Белгороде «Нова» проведет первый матч в рамках борьбы за 5-8 места суперлиги. Соперник команды — «Белогорье», игроки которого завершили регулярный сезон на втором месте, но не смогли преодолеть первый раунд плей-офф, уступив дорогу кемеровскому «Кузбассу». ВК «Нова» после боевого поражения в четвертьфинале суперлиги сосредоточилась на подготовке к матчам с не менее грозным соперником. Оптимизм болельщикам должен добавить тот факт, что в последней игре регулярного сезона «Нова» смогла одолеть «Белогорье» на своей площадке со счетом 3:2. И если в предстоящей игре «Нове» вновь удастся продемонстрировать волейбол высокого качества, который команда показывала в заключительной части сезона, то на площадке будет жарко, сообщает пресс-служба клуба. Игра начнется в 19:00 по самарскому времени.

ФОТО: ВК «Нова»